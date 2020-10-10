Китай разместил у границы с Индией 60 тыс. военных

Китай дислоцировал крупную группировку войск у северного отрезка границы с Индией. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Майк Помпео. Помпео считает, что союз Австралиии, Индии и Японии находятся под угрозой Коммунистической партии КНР.

«Индия проинформирована о том, что на севере дислоцированы 60 тыс. китайских военных», — сообщил глава американской дипломатии.

Госсекретарь также обвинил Пекин в краже интеллектуальной собственности.

Перед началом встречи в Токио, Помпео призвал страны Индо-Тихоокеанского региона объединиться перед угрозой Пекина.