Китай против предвзятого расследования происхождения коронавируса

Китай выступает против предвзятого расследования, целью которого является обвинение китайской стороны в распространении коронавируса нового типа. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Юэ Юйчэн в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте китайского МИДа.

Китайская сторона отвергает необоснованные обвинения и считает международное расследование основанным на презумпции вины, отметил Юйчэн. Он подчеркнул, что Китай не поддерживает политизацию ситуации с коронавирусом и призывает зарубежных партнеров к совместной борьбе с пандемией.(Газета.Ru)