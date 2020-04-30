Китай против предвзятого расследования происхождения коронавируса

Китай выступает против предвзятого расследования, целью которого является обвинение китайской стороны в распространении коронавируса нового типа. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Юэ Юйчэн в интервью телеканалу NBC, текст которого опубликован на сайте китайского МИДа.

Китайская сторона отвергает необоснованные обвинения и считает международное расследование основанным на презумпции вины, отметил Юйчэн. Он подчеркнул, что Китай не поддерживает политизацию ситуации с коронавирусом и призывает зарубежных партнеров к совместной борьбе с пандемией.(Газета.Ru)

| 2020-04-30T09:39:35+00:00 30 апреля 2020, 12:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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