Китай надеется, что западные страны в Совбезе ООН выполнят свои обязательства и примут конструктивное участие в проекте резолюции о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на регулярном брифинге.

«Китай принял к сведению позицию некоторых западных стран в Совбезе ООН. Надеемся, что они проявят ответственное отношение к правде, действительным образом откажутся от своих геополитических интересов и должным образом исполнят свой долг и обязанности в качестве членов Совета Безопасности и конструктивным образом примут участие в обсуждениях по проекту резолюции, чтобы Совбез как можно быстрее достиг консенсуса по документу», — указал он.

Как отметил дипломат, объективное и беспристрастное расследование отвечает интересам всего международного сообщества, так как взрывы на «Северных потоках» оказали значительное влияние на ситуацию в мире.

Россия ранее подготовила проект резолюции СБ ООН о международном расследовании диверсии на «Северных потоках» под эгидой генерального секретаря всемирной организации. Москва настаивает, что расследований Германии, Дании и Швеции недостаточно, тем более что Россию, несмотря на то, что она является заинтересованной стороной, к ним не допускают. РФ намерена вынести резолюцию на голосование до конца марта.