Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, имеющие отношение к ситуации на Украине, к переговорам и попросил соблюдать перемирие в связи с проведением зимней Олимпиады в Пекине, сообщает РИА «Новости».

«Мы слышали от России, что она не собирается развязывать какую-либо войну, мы слышали от Украины, что у них нет намерения вести какую-либо войну», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Он призвал найти решение в данной ситуации посредством диалога.

«Перемирие – это перемирие. Я сейчас не комментирую конкретные ситуации. Я очень сильно желаю, чтобы все страны и стороны нынешних конфликтов исполняли резолюцию об олимпийском перемирии», — отметил дипломат.