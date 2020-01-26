Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, вызывающего пневмонию. Об этом в воскресенье сообщила газета China Daily.

«Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», — приводит издание слова главы центра Сюй Вэньбо.

«Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», — указал он.(ТАСС)

| 2020-01-26T08:37:18+00:00 26 января 2020, 10:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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