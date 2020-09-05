Китай преградил России путь к лидерству

Россия экспортирует пшеницу более чем в 100 стран благодаря рекордному урожаю, однако она до сих пор не может нарастить поставки в Китай и Алжир. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, российское зерно не отвечает требованиям этих стран, они боятся спорыньи — грибка, произрастающего на пшенице.

Отмечается также, что некоторые российские продукты не соответствуют требованиям мукомольных заводов КНР, в том числе своим качеством.

Предполагается, что закупки Китая увеличатся до семилетнего максимума в текущем сезоне, что выгодно для Франции и Австралии. Таким образом, китайское государство встало на пути России к мировому лидерству по экспорту пшеницы.