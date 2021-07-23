Правительство Китая резко отвергло план второй фазы расследования происхождения коронавируса, предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет РИА Новости.

«Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану», — заявили китайские власти.

17 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует проверить три лаборатории в Ухане, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19 в декабре 2019 года. Проверка является одним из пяти шагов, которые секретариат ВОЗ намерен предпринять в рамках расследования происхождения коронавируса.

В конце марта ВОЗ выпустила доклад по итогам своей миссии в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В документе говорилось, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.