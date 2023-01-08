Въезд и выезд из Китая значительно упрощаются: с воскресенья, 8 января, КНР отменяет обязательный карантин для приезжих из-за границы, действовавший на протяжении последних трех лет. Теперь прибывающим из-за рубежа достаточно предъявить негативный результат теста на коронавирус со сроком давности не более 48 часов.

Пассажиры, опрошенные в китайских аэропортах, выразили удовлетворение решением китайских властей, несмотря на тот факт, что карантин в КНР отменяется на фоне свирепствующей в стране гигантской волны коронавируса. «Это был необходимый шаг», — сказала одна из опрошенных в аэропорту Шанхая. «Кто же хочет сидеть в карантине? Никто!» — отметила другая.

В аэропорту Пекина 8 января уже не было барьеров, которые до сих пор разделяли приезжих из-за границы и из других районов КНР. Исчезли и сотрудники аэропорта в защитных костюмах. (DW)