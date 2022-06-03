Попытки Кремля добиться от Китая помощи в преодолении санкций Запада обернулись «холодным душем» от высшего руководства в Пекине.

Китай не желает нарушать ограничительные меры США и Евросоюза, чтобы поддержать президента Владимира Путина, оказавшегося в тяжелейшей международной изоляции, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников в Пекине и Вашингтоне.

По данным WaPo, Москва несколько раз в течение последних недель обращалась к китайцам с просьбами о помощи, но переговоры идут «тяжело» и сопровождаются нарастающим раздражением в Пекине и фрустрацией — в Кремле.

Что конкретно просит Путин у председателя КНР Си Цзиньпина, к которому ездил за несколько дней до начала войны, источники издания не уточняют. По их словам, речь идет о выполнении «торговых обязательств», якобы взятых китайской стороной в конце февраля, а также поддержке в финансовой и технологической сферах, по которым санкции ударили больнее всего.

Но китайские чиновники, добродушно кивавшие, когда Путин говорил о «стратегических отношениях», на деле установили жесткие ограничения на то, чем может, а чем не может помочь помочь Пекин.

«Китай ясно донес свою позицию по ситуации в Украине и незаконным санкциям против России. Мы понимаем сложность ситуации (для РФ). Но мы не можем игнорировать свою ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», — пояснил официальную позицию китайский чиновник из числа источников WaPo.

Другие собеседники издания отмечают, что в Пекине не ждали, что вторжение в Украину, которое задумывалось Кремлем как победоносный блицкриг, продлится четыре месяца. По их словам, Си Цзиньпин дал указание оказать России финансовую помощь, но санкций при этом не нарушать.

Но эти установки «противоречат друг другу, и выполнить их сложно», констатирует американский чиновник. По его словам, в Москве считают поддержку Китая «недостаточной».

Вопреки ожиданиям, Китай не стал наращивать поставки в Россию техники после ухода крупных международных компаний и торговой блокады со стороны мировых контейнерных перевозчиков: в марте экспорт в РФ китайских ноутбуков упал на 40%, смартфонов — на 66%, телекоммуникационного оборудования — на 98%.

Китайским нефтегазовым компаниям было приказано приостановить инвестиции в российские проекты; IT-гиганты, включая Lenovo Group и Xiaomi, не афишируя свернули работу на рынке РФ, а китайская платежная система UnionPay отказалась работать с попавшими под санкциями российскими банками.

Кремль растерян, но и в Китае не понимают, что делать с Россией, которая увязла в войне, тонет экономически и тянет за собой тех, кто решился стать ее партнером. (moscowtimes.ru)