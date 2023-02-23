Попытка Кремля добиться поставок оружия из Китая для армии, испытывающей снарядный и ракетный голод, похоже, оказалась тщетной.

Пекин не рассматривает возможность отправки «летальной» помощи России для использования в войне в Украине, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

Сообщения о том, что Китай может подключиться к военной поддержке России, он назвал слухами, которые «распространяют США и НАТО с самого начала украинского кризиса».

Заявления китайского МИДа прозвучали в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин принимал в Кремле Ван И — самого высокопоставленного китайского дипломата, члена ЧК Компартии КНР.

С начала вторжения в Украину, по западным данным, российская армия потеряла половину боеспособных танков и истощила запасы высокоточных ракет. Иранские дроны, которыми генералы били по инфраструктуре украинских городов, также подходят к концу. Их использование резко снизилось в последние 10 дней, а это значит, что командование экономит, сказали Bloomberg европейские чиновники. По их словам, Россия активно ищет того, кто мог бы помочь решить проблему дефицита вооружений. (moscowtimes.ru)