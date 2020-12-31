Китай оплачивал атаки на американских военных в Афганистане

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о том, что Китай предлагал денежное вознаграждение «негосударственным субъектам» за нападение на американских военных в Афганистане.

С данным утверждением выступило издание Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя вашингтонской администрации.

Согласно публикации, разведданные были представлены главе Белого дома 17 декабря его помощником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном.

Источник отмечает, что на данный момент данная информация проверяется. Ожидается, что администрация Трампа выступит с заявлением по этому поводу.

Газета New York Times в июле со ссылкой на сотрудников американских спецслужб и разведданные также писала о сговоре против американцев в Афганистане, но уже с участием российской разведки и боевиков движения «Талибан».

Согласно изданию, сотрудники ГРУ предлагали денежное вознаграждение талибам за убийство американских военных в Афганистане. (Агентство Анадолу)