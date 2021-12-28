Китай одобрил четвертый этап программы по исследованию лунной поверхности для подготовки к строительству совместной научной российско-китайской станции на Луне, в ходе которой к ней отправятся три миссии, сообщил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

По словам Яньхуа, в рамках четвертого этапа программы КНР по исследованию Луны «Чанъэ» в течение следующих десяти лет к ней будет отправлено три миссии.

«Основная задача этих трех миссий — сделать так, чтобы Китай вышел вперед. Мы также готовимся к сотрудничеству с Россией в создании базовой модели лунной исследовательской станции, чтобы более эффективно исследовать лунную среду и находящиеся на ней ресурсы, в том числе способы их мирного использования и разработки», — заявил заместитель главы CNSA в интервью центральному телевидению КНР (CCTV).

По плану, сначала к Южному полюсу Луны, где в будущем планируется создание совместной российско-китайской станции, отправится автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-7», затем будет отправлен зонд «Чанъэ-6», так как он, в отличие от «Чанъэ-7», способен самостоятельно вернуться на Землю после того заберет собранные 7-й миссией образцы грунта. Последней в рамках четвертого этапа отправится миссия «Чанъэ-8», в рамках которой на Луне будет развернута базовая модель лунной станции. (interfax.ru)