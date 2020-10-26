Китай объявил о планах ввести санкции против трех американских компаний

Пекин введет санкции против американских компаний за поставки вооружений на Тайвань. Как заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, среди попадающих под рестрикции фирм Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

«Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введем санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе, — сказал он. — Среди вышеупомянутых компаний Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon».

| 2020-10-26T13:16:16+04:00 26 октября 2020, 14:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss