Китай объявил о планах ввести санкции против трех американских компаний

Пекин введет санкции против американских компаний за поставки вооружений на Тайвань. Как заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, среди попадающих под рестрикции фирм Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

«Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введем санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе, — сказал он. — Среди вышеупомянутых компаний Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon».