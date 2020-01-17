Китай обещает, что соглашение с США не затронет интересы ЕС

Пекин заверил Европейский Союз, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем никак не скажется на торгово-экономических отношениях КНР с Европой. В МИД КНР заверили, что европейские предприниматели никоим образом не пострадают от китайских договоренностей с США, сообщил посол Евросоюза в Пекине Николас Чапуис в пятницу, 17 января. Евросоюз намерен детально наблюдать за ситуацией, принимая во внимание заверения Пекина.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров и услуг из США минимум на 200 млрд долларов в течение двух лет. В обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая. (DW)