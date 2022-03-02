Глава комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин заявил на пресс-конференцию в среду, 2 марта, что КНР не намерена присоединяться к односторонним санкциям в отношении России и продолжит поддерживать нормальное финансовое сотрудничество со всеми сторонами, сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Го Шуцин сделал в рамках ответа на вопрос о намерении КНР вводить финансовые санкции в отношении России, как это уже сделали многие страны.

Глава комитета добавил, что антироссийские санкции не слишком влияют на экономику Китая, и в будущем воздействие не обещает быть значительным. Он отметил, что экономика и финансы КНР крайне прочны и стабильны, но специалисты продолжат наблюдать за ситуацией.