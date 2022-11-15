Потоки российской нефти, хлынувшие в Азию после западных санкций и «бойкота» европейских покупателей, уперлись в санкционную стену.

Китайские НПЗ сокращают закупки баррелей из РФ с поставкой в декабре, отказываясь от партий, которые прибудут после вступления в силу европейского эмбарго.

Как сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров, лишь 5-7 партий дальневосточного сорта ESPO с декабрьской поставкой были проданы китайским клиентам, при том что в прошедшие месяцы Россия экспортировала до 30 партий.

Вместо российской нефти частные китайские НПЗ переключились на баррели из Бразилии и Западной Африки, несмотря на то, что их стоимость выше. Государственные заводы, покупавшие сорт Urals, который прежде уходил преимущественно в Европу, также «режут» импорт из-за риска санкций, говорит источник Reuters.

С 5 декабря страны G7 вводят запрет на торговлю российской нефтью по ценам выше «потолка»: нарушители этого механизма лишатся доступа к страховым услугам, в том числе со стороны крупнейшего консорциума глобальных страховщиков — базирующейся в Лондоне Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I).

Чтобы импорт российской нефти продолжался, нужны еще более глубокие скидки, говорит источник Reuters на одном из китайских НПЗ. По оценке Bloomberg, в среднем баррели из РФ продаются с дисконтом в $25,5.

Российским нефтяникам удалось перенаправить в Азию около 1 млн баррелей ежедневного экспорта, который до войны уходил в Европу. Но чтобы удержать экспортные потоки после декабрьских санкций, придется найти покупателей еще 3,3 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, оценивает Международное энергетическое агентство.

По мнению МЭА, это задача невыполнима, и России уже в начале следующего года придется глушить скважины на месторождениях. К концу марта нефтяники потеряют до 2 млн баррелей ежедневной добычи, объемы которой рухнут до минимумов с середины 2000х, следует из прогноза агентства. (moscowtimes.ru)