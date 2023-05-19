Китай и Тайвань восстановили авиасообщение, сообщают власти Фучжоу, центрального города провинции Фуцзянь.

Отмечается, что рейсы из Фучжоу в Тайбэй и обратно будут возобновлены 22 мая, а 2 июня будут возобновлены также рейсы из Фучжоу в экономический центр Тайваня — город Гаосюн.

Рейсы из материкового Китая на остров будет осуществлять авиакомпания Xiamen Airlines.

Напомним, что прямое авиасообщение через Тайваньский пролив открылось в 2008 году, после 60-летнего перерыва, связанного с ухудшением отношений между островом и материковым Китаем. В последний раз авиасообщение было приостановлено с февраля 2020 года из-за эпидемии COVID-19.