Китай намерен поставлять российской армии дроны-камикадзе своего производства. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники. По утверждению Der Spiegel, около сотни беспилотников должны быть отправлены в Россию уже к началу апреля.

Речь идёт о договорённости между Министерством обороны России и китайской компанией Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology. Обсуждаемые беспилотники — модель ZT-180, способная нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов. По мнению военных экспертов, эта модель похожа на конструкцию иранского беспилотника-камикадзе Shahed-136.

«Шахеды», в российской терминологии называемые «Герань-2». По утверждению Украины и международных наблюдателей, Россия использует «Шахеды» для атак в Украине, в том числе для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Россия и Иран это отрицали, однако в ноябре Иран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.

Der Spiegel отмечает, что поставки оружия России противоречат представленному Китаем плану мирного урегулирования конфликта в Украине. В плане из 12 пунктов КНР призывает к окончанию войны путём переговоров и призывает страны мира «поддерживать Россию и Украину, чтобы они работали в одном направлении и в конечном итоге достигли полного прекращения огня». (svoboda.org)