Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер назвал сближение Ирана и Саудовской Аравии изменением стратегического баланса, сообщает газета The Washington Post.

«Китай в последние годы объявил, что ему нужно участвовать в создании миропорядка. Теперь он сделал важный шаг в этом направлении», — заявил Киссинджер, указав, что именно благодаря Китая стала возможна договоренность о возвращении дипломатических отношений между ранее непримиримыми противниками.

По словам автора материала, колумниста Дэвида Игнейшеса, ситуация на Ближнем Востоке показывает, что США более не являются «незаменимой державой в регионе».