В сети кинотеатров «CinemaPlus» с 23 июня стартуют 2 эксклюзивных фильма — «Главная Роль» и «Криминальный город — 2», сообщает # .

Фильм «Главная роль», производства Аргентины и Испании, был представлен в рамках конкурсной программы 78-го Венецианского кинофестиваля. Режиссеры Мариано Кон и Гастон Дюпра. Главные роли исполняют Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес.

В центре сюжета окажется тщеславный миллиардер, который задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий — книга Нобелевского лауреата, режиссер — модная и эксцентричная, в главных ролях — разбитной секс-символ, кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

«Криминальный город 2» — кинофильм, сумевший в самые короткие сроки с момента выхода нашумевшей киноленты «Паразиты» (2019) превзойти отметку в 3 млн зрителей в корейском прокате.

На 2022 год планируется начало работ над 3 частью «Криминального города».

Режиссер картины Ли Сан-ён. В главных ролях Ма Дон-сок, Сон Сок-ку и ЧхвеГви-хва.

Харизматичный оперативник Ма Сок-то отправляется со спецзаданием в Таиланд. Там копы должны вычислить и поймать сбежавшего преступника, нападающего на туристов. Но на месте обнаруживаются новые обстоятельства…