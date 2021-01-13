Ким Чен Ын заявил, что будет укреплять ядерный потенциал

КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы сдерживания и развивать обороноспособность. Об этом заявил во вторник лидер страны Ким Чен Ын, выступая с заключительной речью на закрытии прошедшего в Пхеньяне VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), передает в среду агентство ЦТАК, передает ТАСС.

«Продолжая укреплять наши ядерные силы сдерживания, мы должны сделать все для того, чтобы создать мощнейшие вооруженные силы», — подчеркнул глава северокорейского государства. — Необходимо, чтобы они были полностью готовы противостоять любым угрозам и неожиданным ситуациям». Он указал, что США являются «принципиальным врагом» КНДР.

Ким Чен Ын также призвал вести «отчаянную схватку» за реализацию пятилетнего плана экономического развития страны, принятого в ходе съезда. «Будущее социалистических достижений зависит от того, как будут проводиться в жизнь решения съезда, включая план пятилетки», — подчеркнул он.

Лидер страны также выразил благодарность участникам собрания за его единогласное избрание на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи, отметив, что ему оказана «огромная честь». Ранее этот пост был «навечно» закреплен за предыдущим главой государства, ныне покойным Ким Чен Иром.