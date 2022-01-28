Лидер КНДР Ким Чен Ын берет с собой в поездки личный туалет, потому что не доверяет общественным, сообщает . Кроме того, политик приказал установить унитаз даже в свою машину.

По информации источников, Ким Чен Ын боится, что по анализу естественных испражнений вражеские шпионы могут узнать о состоянии его здоровья. Также сообщается, что личные туалеты руководителя Северной Кореи находятся под охраной. Любой, кто будет пойман за их использованием, может быть приговорен к смертной казни.

«Уборные есть не только в личном поезде Ким Чен Ына, но и в машинах, на которых он путешествует по стране, и даже в специальных транспортных средствах, которые предназначены для горной местности или снега», — говорится в заявлении.

Как пишут СМИ, политик занялся своим здоровьем и теперь следит за питанием, сидя на диете. Правда, от алкоголя, швейцарского сыра и омаров он так и не смог отказаться. (gazeta.ru)