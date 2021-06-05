Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после самого длительного отсутствия с начала 2021 года. Как сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), Ким Чен Ын председательствовал на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва.

По данным агентства, в заседании также участвовали члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии. На мероприятии шло обсуждение созыва пленума ЦК партии. Лидер КНДР проанализировал текущее положение дел и призвал созвать пленум для подведения точных итогов первого полугодия, а также уточнения направлений развития. В итоге было решено провести его в первой декаде июня.

По словам Ким Чен Ына, необходимо увеличить руководящую роль партии, а также стимулировать «настойчивую борьбу» за стабилизацию и улучшение экономики и народной жизни.

Кроме того, ожидается, что на пленуме будет решаться штатная перестройка отделов ЦК партии.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с 7 мая, когда присутствовал на концерте в Пхеньяне. Южнокорейские эксперты предполагали, что лидер КНДР реже посещает публичные мероприятия из-за распространения коронавируса.

До этого Ким Чен Ын заявлял, что ситуация в стране складывается хуже, чем когда бы то ни было. Кроме того, он раскритиковал партийные низы за «недостатки» и говорил о необходимости немедленно их исправить (aif.ru)