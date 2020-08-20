Ким Чен Ын передал своей сестре часть полномочий

Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве республики, а также передал часть своих полномочий группе чиновников, передает «Ренхап» со ссылкой на объявление Национального агентства разведки Южной Кореи.

Согласно данным разведки, в зону ответственности близкой родственницы руководителя Северной Кореи теперь входят отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. При этом отмечается, что преемником Ким Чен Ына Е Чжон названа не была, но все же она является «де-факто лидером номер два».

«Председатель Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно передается», — говорится в заявлении. (Газета.Ру)