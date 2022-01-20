Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании политбюро трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о необходимости подготовки к долгосрочной конфронтации с США и намекнул на возможность возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщает издание Yonhap.

Также глава Северной Кореи распорядился пересмотреть меры по «укреплению доверия» между своей страной и США. При этом он указал на враждебную политику Вашингтона в отношении Пхеньяна.

В Северной Корее осудили американскую политику и призвали Вашингтон готовиться к долгосрочной конфронтации.