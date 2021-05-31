Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении последних 24 дней, что является самым длительным периодом в текущем году. В последний раз лидер государства присутствовал 7 мая на концерте в Пхеньяне, сообщил в понедельник на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения, которое курирует отношения с Севером.

«Это наиболее длительный период в текущем году, когда Ким Чен Ын не показывается на публике», — отметил чиновник. Он не назвал возможные причины отсутствия лидера КНДР, указав, что на данном этапе было бы «неуместным» давать какие-либо оценки.

Ранее южнокорейские эксперты выдвигали предположение, что Ким Чен Ын в этом году реже посещает публичные мероприятия в связи с опасениями относительно коронавирусной инфекции.(Газета.Ru)