«Киллер №1» против коронавируса: почему боязнь заразиться вызывает панику?

Как думаете, больше ли риск заразиться коронавирусом, чем, к примеру, попасть в дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? А риск умереть, подхватив коронавирус больше, чем смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), занимающих первое место в мире среди заболеваемости?

Для сравнения обратимся к статистике:

— на сегодня коронавирус зафиксирован в более чем 100 странах, а ДТП и всякие несчастные случаи происходят во всем мире;

— коронавирусом заражены около 120 тысяч человек, к сожалению, статистику ДТП в мире вообще невозможно проконтролировать, а ССЗ зарегистрированы у каждого третьего-четвертого взрослого человека;

— смертность от коронавируса на сегодня составляет примерно 3, 3 % от числа заболевших, всего умерло более 4 тысяч человек; в ДТП ежегодно погибают более 1,2 миллиона человек, при этом почти половина случаев смерти в результате ДТП в мире приходится на долю пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, а в этом году уже погибло в ДТП 265 383 человека. А смерть от ССЗ составляет треть всех случаев смерти в мире и каждый год от них умирает 17,5 миллиона человек, и вообще, ССЗ называют «киллером №1». Далее по списку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) идут онкологические заболевания, болезни дыхательной системы, сахарный диабет и т.д.

Так почему же боязнь заразиться коронавирусом вызывает такую панику у людей? Да, смертность от коронавируса в три раза выше, чем от обычной сезонной эпидемии гриппа. В то же время почти в три раза меньше, чем смертность от тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) 2003 года (составляла около 9%). Но коронавирус развивается быстрее, чем ТОРС и очаг эпидемии тогда был погашен довольно быстро. Сейчас же развитие болезни выходит из-под контроля. И это пугает власти, а людей пугает обеспокоенность властей. И она оправдана. Ведь инфекция распространяется стремительно, причем охватила все континенты, что стало причиной объявления ВОЗ пандемии. Серьезное беспокойство вызывает бессимптомное ее течение, отсутствие вакцины и специфического лечения. В отличие от гриппа, коронавирус подбирается незаметно и скрытое течение болезни представляет самую большую опасность. Зараженных приходится лечить симптоматически — жаропонижающими, противовоспалительными, противовирусными и пр. лекарственными средствами. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус назвал вирус уникальным и заявил, что мир еще не сталкивался с таким вирусом – «Весь мир оказался на неизведанной территории в борьбе с коронавирусом»,- сказал он.

Но как от этого можно защититься и предотвратить распространение инфекции? По словам исследователей, до тех пор, пока не создана вакцина, профилактические меры и изоляция зараженных и контактировавших с ними людей — единственный способ сдержать эпидемию. Китай, закрыв города и запретив полеты, изначально смог снизить распространение эпидемии, но она все равно вышла из-под контроля. И теперь вирус гуляет по планете, мутируя по пути. Очень важно установить, откуда пришла инфекция, чтобы найти скрытый очаг инфекции, принять необходимые профилактические меры по всему маршруту и выявить причины, почему меры сдерживания не сработали в том или ином пункте.

А паниковать незачем. Просто надо соблюдать правила гигиены в общественных местах. И власти должны снабдить дезинфицирующими средствами все общественные пункты. Как в США, где уже 1135 официально заболевших коронавирусом и более 35 умерших, однако, как пишет Обозреватель, никто не носит маски. И не закрыты школы и не отменяются мероприятия. Все работает в штатном режиме. Но! Абсолютно везде, люди все время дезинфицируют руки антисептиком, в общественных местах — магазинах, в торговых центрах, в общественных туалетах, на АЗС — массово установлены БЕСПЛАТНЫЕ антибактериальные диспенсеры.

Почему нет паники? Потому что люди верят в свою медицину и не пренебрегают своими обязанностями и соблюдают гигиену.

Маски, кстати, носить не рекомендуется – они не задерживают коронавирус. Поэтому лучше оставить их больным и не создавать искусственный дефицит. Лучше соблюдайте правила гигиены, руки мойте чаще, проветривайте помещения, гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь спортом. А при первых признаках недомогания – обращайтесь к специалисту.