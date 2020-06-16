Кике Сетьен: «Позиции Гризманна не подлежат обсуждению»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался об игре нападающего Антуана Гризманна, который может не выйти в стартовом составе на матч с «Леганесом».

«Позиции Гризманна не подлежат обсуждению.

С тех пор, как я и мой штаб в команде, он играл почти во всех матчах. Просто сейчас больше возможностей выпустить больше игроков, дать им больше игрового времени.

Все футболисты разные. Посмотрим, как будет развиваться конкуренция, что будет нужно команде в определенный момент. Гризманн – отличный игрок, мы продолжаем на него рассчитывать в качестве игрока старта. Он важен для команды и для клуба», – сказал Сетьен.