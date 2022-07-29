Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, признанному виновным в убийстве мирного жителя Сумской области Украины: вместо пожизненного заключения осужденный будет 15 лет отбывать наказание в местах лишения свободы. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает украинское издание «Грати».

21-летний Вадим Шишимарин стал первым гражданином РФ, представшим перед украинским судом за военные преступления в ходе российского вторжения 2022 года. 23 мая Соломенский суд Киева приговорил его к пожизненному лишению свободы за нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством.

Согласно версии следствия, 28 февраля Шишимарин оказался в поселке Чупаховка Сумской области вместе с еще четырьмя военнослужащими после того, как его колонна была разбита. Обстреляв и захватив частный автомобиль, военные выехали на дорогу, где увидели разговаривавшего по телефону мирного жителя — 62-летнего Александра Шелипова. Старший по званию приказал Шишимарину застрелить мужчину из автомата. Позже Шишимарин сдался в плен. В суде россиянин полностью признал вину в убийстве и раскаялся. (DW)