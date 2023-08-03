Российские военные в ночь на 3 августа в восьмой раз подряд атаковали Киев ударными дронами «Шахед». По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, украинские силы ПВО на подлёте к Киеву обнаружили и уничтожили «почти полтора десятка воздушных целей».

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские беспилотники атаковали Украину из Брянской области. Все они были уничтожены силами ПВО.

Накануне российские войска также ударили по Киеву беспилотниками «Шахед». В результате падения обломков сбитых дронов несколько зданий получили повреждения.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что сегодня утром российские военные обстреляли Херсон из артиллерии. Под обстрел попал общественный транспорт, который вез людей на работу. По меньшей мере три человека получили ранения, сообщил Ермак.

Под российский обстрел попал и Свято-Екатерининский собор в центре Херсона. Возник пожар. Когда на место происшествия прибыли спасатели, чтобы потушить пожар, возникший из-за обстрела, российские войска вновь ударили по Херсону. О этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук. По его словам, четверо сотрудников службы были ранены. Повреждена спецтехника.