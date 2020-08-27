Киев приостановил все контакты с Минском

Украина поставила диалог с Беларусью на паузу, заявил в эфире телеканала 1+1 глава МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
«Я могу официально об этом вам сообщить. И мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — отметил он.
Глава дипломатического ведомства рассказал, что последний раз глава государства Владимир Зеленский общался с белорусским лидером Александром Лукашенко перед выборами в республике.
«Контактов между президентами сейчас нет и не планируется», — сказал Кулеба.