Киев перешел в «оранжевую» зону карантина из-за коронавируса

Киев с 8 марта переходит в «оранжевую» карантинную зону. По состоянию на 6 марта показатель госпитализаций в столице составляет 60,2 на 100 тысяч населения при норме 60, говорится на сайте Минздрава Украины.

В «оранжевую» зону попали также Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. В соответствии с индикаторными показателями по распространению коронавируса, в «красной зоне оказалась Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

Власти будут пытаться обуздать пандемию в пределах регионов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако если большая часть Украины окажется в «красной» зоне, правительство может вновь ввести общегосударственный локдаун, вроде январского, информирует портал unian.net.