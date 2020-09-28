Кешикчидаг и предвыборная шумиха в Грузии

С резким заявлением по ситуации вокруг монастырского комплекса раннего средневековья выступил председатель Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили.

Вооруженные силы Азербайджана должны покинуть территорию Давид Гареджи (Кешикчидаг-авт.), заявил лидер Лейбористской партии.

«Работа никакой демаркационной комиссии не будет возобновлена и продолжена пока вооруженные силы Азербайджана не покинут захваченную, оккупированную, незаконно удерживаемую территорию Грузии Давид Гареджи», — сказал грузинский оппозиционер в видео, размещенном на Facebook.

Нателашвили призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева не надеяться на лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

«Пусть не думают, что мафиозный режим олигарха Иванишвили — это будущее грузино-азербайджанских отношений. В ближайшем будущем этого режима не будет, и Алиеву придется отвечать перед грузинским и азербайджанским народами», — сказал Нателашвили.

Он пригрозил, что «грузинская сторона может пересмотреть и уже согласованные участки границы равнины Саингило и Карая».

Вообще, возникает ощущение, что это больше предвыборное выступление. Ведь после долгого затишья эта тема неопределенности границ на некоторых участках вновь зазвучала только на днях, во время визита нового главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Тбилиси. И тут, видно, Нателашвили решил использовать подвернувшуюся ситуацию в предвыборной кампании, обвинив действующую власть в некоем сговоре с Азербайджаном и в бездействии. А призывая Баку «вывести войска из Давид Гареджи», он, по-видимому, имеет в виду погранпосты. Ведь войска там не стоят. Довольно неуклюже все это сделано.

Наверное, это связано с тем, что лейбористы называют себя оппозицией и в сотрудничестве с другими партиями пытаются сейчас попасть в будущий состав парламента. То есть, такой пиар-ход.

Отвечая на предположения #, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе отметил, что тут «все просто — выборы, Давид Гареджи его конек, а вашим дипломатам поговорить с ним не мешало бы». По словам эксперта, было бы неплохо, если бы азербайджанские дипломаты встретились с лидером лейбористов и объяснили ему, что своими заявлениями он только ухудшает ситуацию. Тем более, что ничего трудного в организации такой встречи нет.

По словам Васадзе, естественно, что это заявление Шалвы Нателашвили привлечет к себе заметное внимание грузинского общества: «Сейчас идут выборы, все всех слушают».

Напомним, что еще во второй половине нулевых какое-то время эту тему активно будировала Консервативная партия Звиада Дзидзигури, они устраивали пешие марши к монастырскому комплексу (кстати, автору этих строк удалось в те годы взять комментарий у Дзидзигури по этому вопросу). А в последние годы эту тему несколько раз поднимали ультраправые партии Альянс патриотов и Грузинский марш. То есть, Кешикчидаг (Давид Гареджи) (помимо того, что это действительно серьезная проблема) уже давно превратился еще и в удобный повод для политической истерии, привлечения к себе внимания со стороны ряда партий и движений в Грузии.

По мнению Васадзе, «с Грузинским маршем и с Альянсом патриотов говорить не о чем — они клиентура русских, а вот с Шалвой Нателашвили — можно».

Свое мнение высказал # и руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Я понимаю, что в Баку могут болезненно реагировать на такие заявления, но там должны осознавать, что Нателашвили на самом деле не выражает, во-первых, официальную позицию Тбилиси, и более того, он даже не выражает позицию большинства населения Грузии. Плюс это типичный популист, можно сказать – шут. Две недели назад он требовал от США введения новых санкций против России. А в свое время, я помню, он стоял возле Белого дома в Вашингтоне и требовал отставки Саакашвили. Так что, это несерьезный человек, который набивает себе цену. Он хочет сейчас привлечь к себе внимание избирателей еще и за счет выступлений по поводу Давид Гареджи, но ничего серьезного за этим, конечно, не стоит. Типичный популист, и больше ничего.