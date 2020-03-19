Каждые 10 минут в Иране от коронавируса умирает 1 человек

В Иране от коронавируса нового типа (Covid-19) каждые 10 минут умирает один человек.

Об этом, по информции Агентства Анадолу, на своей странице в Twitter сообщил представитель Минздрава ИРИ Киянуш Джаханпур.

Он сообщил также, что каждый час в стране заражается 50 человек.

Джаханпур призвал граждан отказаться от поездок в дни праздника Новруз и отменить все визиты.

Большой резонанс в Иране вызвала кончина врача больницы «Шухедайи Пакдешт» Ширин Руханирад от коронавируса.

По иранскому телевидению транслировали процесс лечения Руханирад, которая одновременно обследовала больных.

В своем последнем интервью она рассказала, что медперсонал работает с огромным усердием, и что ей не могут найти замену, поэтому вынуждена продолжить работу.

С начала эпидемии в Иране от коронавируса скончались уже 10 врачей и четыре медсестры.

По данным Минздрава страны, число жертв Covid-19 возросло до 1135, а число инфицированных – до 17 361.