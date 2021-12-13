«Каждая кухарка может управлять государством». Это выражение, которое ошибочно приписывается основателю Советского государства Владимиру Ленину, стало афоризмом. Но в действительности вождь революции ничего подобного не говорил. Скорее — наоборот. Он в своей статье «Удержат ли большевики государственную власть?» говорил следующее: «Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством».

Прошли годы, а искаженные мысли Ульянова все еще продолжают жить. Особенно фейковые слова Ленина актуальны для фейковых сепаратистских образований, коим из которых является «ны-ка-эр».

Это удивительное «государство», по сравнению с которым утопия Сен-Симона и Фурье вполне реальная действительность.

«Ны-ка-эр» — государство. Точно такое же, как в дестком подарочном наборе, купленном для ребенка, в котором есть царь, дворец, армия, стражники и прочая челядь. И пока ребенок потешается над своими игрушками, марионетки в своем мире создают государственные структуры, выборы проводят и так далее. Одним словом, чувствуют себя независимыми.

И вот главари карабахских сепаратистов, которые не извлекли урок из прошлогоднего поражения в 44-дневной войне, продолжают пытаться выставить себя не в виде кукол, а как самодостаточных личностей.

Однако в фейковом государстве в ходу и фейковое выражение Ленина. В руководстве бывают не только кухарки, но и юродивые.

Давайте послушаем, что говорит «госминистр ны-ка-эр» Артак Бегларян.

«Любой человек, особенно армянин, может и должен посетить Арцах только по согласованию с властями Арцаха. Власти Азербайджана не имеют никакого отношения к этому вопросу. Если Азербайджан хочет урегулировать конфликт, то должен, думаю, воздержаться от этих нервных судорог, и должен признать, что у нас есть свои права, свою собственную родину», — сказал он (стилистика автора строк — ред.#).

В свое время Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор, написав всего 6 слов: «For sale: baby shoes, never worn» (в переводе с англ. – «Продаются детские ботиночки. Неношеные»).

Спешу порадовать Бегларяна: он превзошел самого Хемингуэя, но в другом статусе. Он всего 4-мя словами рассмешил: «Любой человек, особенно армянин». В данном случае следует понимать, что армянин находится на обочине эволюционного развития человека, и к homo sapiens («человек разумный») его никак не отнесешь.

А если серьезно, то судя по таким провокационным заявлениям карабахских сепаратистов, война не завершена. И чтобы покончить с очагом терроризма на азербайджанской земле, нужно прислушаться к словам римского консула Катона Старшего: «Карфаген должен быть разрушен»…