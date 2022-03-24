Мира Жакибаева из небольшого города Кызылорда в Казахстане смогла влюбить в азербайджанскую пахлаву практически всех жителей!

«Когда я была в Баку, меня поразило наличие такого количества сладостей. У нас в Казахстане нет такого разнообразия. Есть большое количество разных тортов, пирожных, модных кондитерских изделий, но пахлава и азербайджанские сладости у нас в диковинку. Поэтому, я подумала, что невозможно не полюбить такую вкуснятину как пахлава и шякярбура. И попробовала испечь», — рассказывает она в интервью #.

Муж Миры Жакибаевой – азербайджанец, выходец из Шуши Рашад Керимов. О супруге и его родственниках Жакибаева рассказывает с особой гордостью:

«Его дед был легендарным человеком в Шуше. Он помогал сиротам в Великую Отечественную Войну, кормил людей, знакомых и незнакомых, был щедрым благотворителем. Более взрослое поколение помнит его до сих пор. В Шуше его называли «золотой Имран». Его дети были вынуждены покинуть Шушу из-за войны. Сейчас они живут в Баку, но как только будет разрешено, сразу же переедут в родную Шушу. Мой муж тоже все детство провел в Шуше. Мы с ним также приняли решение переехать в Шушу, как только это будет возможно».

А пока Мира Жакибаева ежедневно оттачивает свое мастерство в приготовлении азербайджанских блюд. Готовит при этом не хуже профессиональных поваров и кондитеров. Мечтает о собственном, небольшом бизнесе в этой сфере.

«Готовить и печь люблю с детства. Нравились различные блюда, никогда не зацикливалась на одной национальной кухне. Я изучала кухню многих народов. Побывала в 9 странах мира и везде интересовалась именно домашней едой, не ресторанной. Рецепты всегда записывала от хозяек. Так что, помимо азербайджанских, у меня есть множество рецептов, которые я привезла из Турции, Греции, Китая, Узбекистана, Грузии. Есть рецепты с профессиональных мастер-классов по азиатской кухне. Но чаще всего я готовлю дома казахские и азербайджанские блюда», — рассказывает Жакибаева, журналист по профессии и сотрудница газеты «Кызылординские вести».

Признается, что самые главные и любимые занятия по жизни — писать статьи и печь азербайджанскую пахлаву. «Я очень люблю Азербайджан, культуру этого народа, образ жизни, свободолюбие. У нас казахов много общего с азербайджанцами и поэтому я не чувствую, что буду жить не на своей земле. Моя цель – еще больше сблизить наши культуры!», — подчеркивает она.

Готовить азербайджанские блюда ей помогает младшая дочь Лейла, которой всего 6, но она уже всерьез увлекается кулинарией, помогает маме заворачивать долму, делать узоры на шякярбуре, а еще — выращивать сямяни. Жакибаева часто получает заказы на азербайджанские пахлаву, шякярбуру, бадамбуру и долму от подруг, на казахские тои.

Азы азербайджанской кухни Мира Жакибаева постигала с помощью Интернета, брала советы у родственников мужа. Своего первого учителя по выпечке пахлавы и шякярбуры – Эсмиру Гюнашеву считает настоящим ангелом:

«У нее своя пекарня в Санкт-Петербурге. Она печет азербайджанские сладости для диаспоры. Очень много азербайджанцев заказывают у нее сладости и блюда. Она постоянно на связи со мной, и отказывается брать деньги за мое обучение. Я – казашка, и счастлива распространять культуру азербайджанской кухни по всему миру», — говорит кулинар–любитель.

После переезда в Шушу Мира Жакибаева планирует жарить баурсаки, печь самсу, делать лагманы и бесбармаки и угощать соседей самыми вкусными и оригинальными блюдами казахской кухни. «В Азербайджане моя пахлава будет не нужна, буду пропагандировать уже казахскую кухню». – улыбается Жакибаева.

Своими рецептами и аппетитными фотографиями готовых блюд Мира Жакибаева часто делится на странице популярного азербайджанского кулинарного сообщества Azeri Home Chef.