Казахстан вводит безвизовый режим для граждан Ирана сроком на 14 дней, заявил 19 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси в Тегеране. Об этом в воскресенье сообщила официальная пресса.

«Это мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Полагаю, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество», – приводит Акорда слова Токаева.

Переговоры Токаева и Раиси в узком формате прошли в рамках официального визита президента Казахстана в Иран.

Токаев впервые посетил Иран после вступления в должность президента три года назад. Ранее они встречались в 2021 году на полях саммитов ОДКБ и ШОС в столице Таджикистана.

В ходе визита Токаева в Иран стороны, как ожидается, затронут вопрос о правовом статусе Каспия, планируется подписание ряда межправительственных соглашений. Запланирована также встреча президента Казахстана с духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. (azattyq.org)