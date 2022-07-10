С 8 июля 2022 года Казахстан открывает в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. При этом, действоваший ранее, специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие. Об этом, как передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета миграционной службы МВД Казахстана.

Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным, туристическим и целям.