Казахстан в июле выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+ на 101%

Казахстан по итогам июля выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 101%. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

«В апреле Казахстан присоединился к новым обязательствам в рамках соглашения между странами — участниками ОПЕК+ по коллективному сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июле 2020 года. В соответствии с соглашением, обязательства Казахстана на июль составляют 1,319 млн баррелей в сутки. Среднесуточная добыча в июле, согласно предварительным данным, составила 1,313 млн баррелей в сутки или 101% от обязательств», — говорится в сообщении.

По информации министерства, данные об исполнении обязательств соглашения Казахстан передал в секретариат ОПЕК +.(ТАСС)