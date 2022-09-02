Казахстан проложит интернет через Каспий, сообщает Министерство цифрового развития страны.

По информации ведомства, в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Азербайджана планируется строительство волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря. На текущий момент проводятся работы по определению оператора с казахстанской стороны, который владеет магистральными линиями связи.

В Министерстве отметили, что для реализации проекта будет создано совместное предприятие с долями участия 50/50. Операторы-участники будут инвестировать в строительство линий собственные средства. Предварительная стоимость – $40 млн. Протяженность кабеля по дну моря будет около 380-400 км. Проектная емкость передачи данных составит не менее 4-6 Тбит/с. Сроки реализации пока не уточнены.