Бегущие от мобилизации россияне повлияли на ускорение инфляции в Казахстане. По итогам сентября она достигла 17,7%. Об этом заявил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов в эфире телеканала «Хабар 24».

«Серьезный вклад внес рост арендной платы за жилье в связи с известными событиями. Только за сентябрь она выросла на 13,1%. По сравнению с сентябрем прошлого года – на все 40,7%. Вклад только одного этого показателя в общем объеме инфляции составил 1,1% из 17,7%», — сказал глава Нацбанка.

Кроме того, вклад в годовую инфляцию вносит рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция ускорилась до 17%. Здесь причиной стало удорожание импортных товаров и поддерживаемый спрос на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%.

«Устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», — заключил председатель Нацбанка Казахстана.

При этом, по словам Пирматова, в последнии дни рост цен замедлится, поскольку большинство внешних факторов находится на траектории снижения. «К примеру, рост стоимости продовольствия, сырья на мировых рынках стабилизировался. Мы считаем, что эта тенденция продолжится», — подчеркнул он.

Казахстан стал одним из популярных маршрутов для бегства россиян от мобилизации. Всего за две недели в страну въехало более 200 тысяч россиян, при этом большая часть использовала Казахстан в качестве транзита. Заявления на получение гражданства за это время подали всего 68 россиян, при этом индивидуальный идентификационный номер (ИИН) получили около 70 тысяч. ИИН необходим для обращения в госорганы, открытия банковского счета, осуществления переводов и платежей. (moscowtimes.ru)