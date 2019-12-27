Казахстан, итоги года: транзит или полутранзит власти?

Главным событием 2019 года стало решение бессменного лидера Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева сложить полномочия президента. До этого, в 2018 году, Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. Еще тогда многие эксперты полагали, что таким образом глава государства пытается сохранить власть после ухода с президентского поста. Впрочем, так и вышло. После того, как 20 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана, уже в мае ему был присвоен статус почетного сенатора казахстанского парламента, помимо этого, он стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Добавим к этому, что он занимает должность пожизненного руководителя государства, иначе — лидера нации (официальное название «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»), а также остается председателем правящей партии «Нур Отан». А после выборов президента страны, которые состоялись в июне 2019 года, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который расширяет полномочия бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики. Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности. Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совета безопасности страны. К ним в частности относятся – администрация президента, генеральная прокуратура, комитет национальной безопасности, Национальный банк, республиканская гвардия, служба внешней разведки, служба охраны президента. Наряду с этим согласование с Назарбаевым теперь необходимо для назначения глав администраций областей, городов республиканского значения и столицы Казахстана. Добавим к этому предложение нового президента Касым-Жомарта Токаева уже во время принятия присяги назвать столицу именем передавшего ему страну Назарбаева, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе, вплоть до акций протеста и задержаний их участников, а онлайн-петиция против нового названия стремительно набирала подписи.

В этом же году Назарбаев был избран пожизненным почетным председателем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (так называемого Тюркского совета). Это решение приняли по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Назарбаева также наградили высшим орденом, учрежденным Тюркским советом.

Итак, в Казахстане произошла плавная трансформация власти, стабильный переход к постназарбаевскому периоду. Однако, с учетом того, что преемником стал человек из команды самого Назарбаева, возник вопрос: будет ли продолжена прежняя линия или новый руководитель страны все же пойдет на определенную политическую либерализацию. И вот перед самым новым годом поступило сообщение: Токаев объявил о пакете значительных политических реформ, в том числе по таким чувствительным вопросам, как проведение митингов, и дал «зеленый свет» альтернативному мнению, а также заявил о снижении количественного барьера для создания партий.

Изменилось ли содержание власти в Казахстане после избрания нового президента и каковы прогнозы на будущей год? Политические итоги года для Zerkalo.az прокомментировал казахстанский политолог Ислам Кураев:

— Внезапная отставка бессменного лидера Казахстана стала неожиданностью, тем более, что в обществе активно продвигался тезис «альтернативы Назарбаеву нет». Почему ушел Назарбаев и почему выбор пал на Касым-Жомарта Токаева?

— Рассуждать можно много относительно ухода Назарбаева с поста президента, но тут, наверное, есть главный ответ на вопрос: пришло время для перемен и он это понимал, поэтому стратегия по передаче власти перешла в активную фазу. Как следствие, мы видим результаты всего этого перемещения.

Тут же наблюдается некий переход, когда преемником становится Касым-Жомарт Токаев. Выбор, по сути, вполне ожидаемый, по мнению экспертов. Токаев подходил под параметры нового лидера, так как действительно образованный человек, имеет большой опыт как в ведении внутренней, так и внешней политики, занимал высокие посты в государстве и известен за его пределами.

— Чем объясните расширение полномочий Нурсултана Назарбаева в качестве главы Совета безопасности в сфере кадровой политики? Как соотносится это решение Токаева с реализацией транзита власти? Или это все же полутранзит? Не чревата ли такая ситуация двоевластием?

— Непосредственно Елбасы закрепил за собой часть полномочий, но это больше для недопущения каких-либо последствий и контроля перестройки всей государственной системы.

— А что скажете по поводу прижизненного увековечивания имени Назарбаева переименованием столицы в Нур-Султан?

— Новый президент изначально омрачил своё избрание переименованием столицы, для всех это стало шоком, так как большие деньги были потрачены в создание бренда Астана. Ну и смысла не было в этом. Однако Токаев сумел реабилитироваться, когда задал тонус по поводу проведения политики либерализации государственной системы. Есть положительные моменты, но в каком ключе они будут развиваться, покажет только время.

— Как дальше будут развиваться события? Ваш прогноз?

— Казахстан ожидает электоральный период, поэтому год будет явно бурным на политические события. В целом ситуация выглядит очень напряженной, 2020 год будет очень тяжёлый, причём для всех, кто так или иначе связан с политикой и общественной деятельностью. Судя по всему, парламентские выборы будут в 2021 году в конституционный срок, но примечательно то, что все уже начали готовиться. Это показательно, события 2019 года подняли интерес граждан к политической жизни страны. Данная тенденция влияет положительно как на общество, так и на власть, мы на пути новой политической культуры.