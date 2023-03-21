На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, Казахстан доставил нефть в Азербайджан через Каспийское море в обход России.

Как сообщает Kaztransoil, такая доставка нефти была осуществлена впервые. 6 900 тонн нефти были отправлены с Кашаганского месторождения через порт Актау в порт Баку.

Грузоотправителем нефти является казахстанская компания INPEX North Caspian Sea, Ltd.

По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.