Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Катар Солтаном бин Саадом Аль-Мурайхи в рамках рабочего визита в Египет. Глава внешнеполитического ведомства Катара заявил, что его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Об этом # сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром, вопросы повестки дня и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.