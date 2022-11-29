Страна-хозяйка проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу, Катар, установила уникальный антирекорд турнира. Сборная этой страны проиграла все три стартовых матча «мундиаля» с общей разницей мячей 1:7.

В первом туре катарцы в матче открытия уступили Эквадору 0:2. Стоит отметить, что латиноамериканцы также не вышли в плей-офф турнира. Сегодня они проиграли Сенегалу и лишились шанса на продолжение участия в турнире.

Во втором туре катарцы проиграли Сенегалу 1:3. А сегодня подопечные Феликса Санчеса потерпели поражение от Нидерландов 0:2.

Таким образом в плей-офф турнира из группы А вышли Нидерланды и Сенегал, Катар на последнем месте.