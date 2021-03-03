Kaspersky обнаружил новый вирус-шифровальщик

«Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании с использованием ранее неизвестного вируса-шифровальщика, говорится в сообщении компании.

«Лаборатория Касперского» зафиксировала серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании. С декабря 2020 года по настоящее время жертвами злоумышленников стали уже около 10 организаций. В атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter», — уточняется в сообщении.