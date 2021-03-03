Kaspersky обнаружил новый вирус-шифровальщик

«Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании с использованием ранее неизвестного вируса-шифровальщика, говорится в сообщении компании.
«Лаборатория Касперского» зафиксировала серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании. С декабря 2020 года по настоящее время жертвами злоумышленников стали уже около 10 организаций. В атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter», — уточняется в сообщении.
Поясняется, что первичное заражение происходило путем распространения фишинговых писем. Злоумышленники выбирали тему, которая должна была, по их расчетам, заставить получателя открыть письмо, например «повестка в суд», «заявка на возврат», «закрывающие документы» или «копии документов за прошлый месяц». Если жертва переходила по ссылке или открывала вложение, то на её устройство загружался троянец.(РИА Новости)