Касильяс объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении карьеры.

«Важным является путь, которым вы идете, и люди, которые сопровождают вас, а не пункт назначения, к которому вас ведет дорога», — написал Касильяс в Instagram.

Касильяс выступал за «Реал» с 1998 по 2015 год. В составе «королевского клуба» он стал пятикратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем трофея Лиги чемпионов. В 2015 году он перешел в «Порту», где дважды завоевал золото чемпионата Португалии. В мае 2019 года голкипер перенес инфаркт.

Касильяс является двукратным чемпионом Европы и победителем первенства мира 2010 года в ЮАР.