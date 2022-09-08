Карл III (принц Уэльский Чарльз до 8 сентября) будет официально объявлен новым королем Великобритании в пятницу, 9 сентября. Как ожидается, в э тот же день он обратится к нации, сообщает The Times.

Как пишет газета, Чарльз — принц, который «ждал короны дольше, чем любой наследник в британской истории». Его заявление традиционно начнется с личного заявления о смерти предшественника, лишь после этого он сможет принести присягу в качестве главы монархии.

Также принц Уильям и Кэтрин приняли новые королевские титулы — герцога и герцогини Корнуольских. Принц Чарльз и Камилла ранее были известны под этими титулами.

Елизавета II скончалась в окружении близких вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал, построенном во время правления ее прапрабабушки, королевы Виктории. Новым королем Соединенного Королевства безотлагательно стал старший сын королевы — Чарльз Филипп Артур Джордж, или Карл III.

В Великобритании объявлен десятидневный национальный траур. После его завершения состоятся похороны королевы. (Газета.Ру)