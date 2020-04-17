Карантинный режим в Азербайджане будет продлен

«Считаю, что до сегодняшнего дня принятие ограничительных мер, постепенное ужесточение этих мер, а также обеспечение социальной защиты граждан, работающих в пострадавших от пандемии областях, отражают нашу правильную политику».

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на заседании в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова.

«Несмотря на положительную динамику в статистике, мы и впредь будем держать ситуацию под контролем. Посмотрим, как долго продолжится эта динамика, будет ли она устойчивой или нет. И какие дополнительные меры должны быть приняты.

Карантинный режим предусматривался до 20 апреля. Однако, по единому мнению специалистов, карантинный режим должен быть продлен. Считаю, что это будет правильным шагом, так как положительная динамика только начала проявляться. Мы должны сделать эту динамику устойчивой. Поэтому оперативный штаб в ближайшее время сообщит об этом вопросе. Продление карантинного режима — единственно правильное решение», — добавил глава государства.