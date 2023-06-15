На поднятый в стихотворной форме вопрос поэта Евгения Евтушенко, хотят ли русские войны, давно уже дан утвердительный ответ. В очередной раз в этом можно убедиться, ознакомившись с ужасающей по содержанию, просто людоедской, не побоюсь этого слова, статьей прокремлёвского политолога, научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергея Караганова, который призвал к применению Россией ядерного оружия против стран Запада.

По мнению Караганова, которое он высказал в журнале «Профиль» (статью также перепечатал считающийся более респектабельным сайт «Россия в глобальной политике»), «применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы».

О, как! Такого рода примитивные попытки перекладывания с больной головы на здоровую мы видели только во времена СССР, в программе «Время». Пропагандисты того периода безостановочно врали советским гражданам про безостановочное «загнивание Запада». Они же утверждали, что вторжение советских войск в Афганистан было вынужденной мерой. Они врали с утра до ночи, не только не стыдясь своей лжи, но и искренне веря в нее. Сергей Караганов, являющийся продуктом того времени, просто обновил риторику советского времени, адаптировав ее к нынешним реалиям. Он выбрал, как ему кажется, нужное время. Руководство России очень боится успешного контрнаступления украинской армии. Уже и штатные пропагандисты вроде Скабеевой и Попова на пару с Соловьевым не так бодры и уверены в правильности и успешности войны, затеянной Россией. Уже и Константин Затулин позволил себе признать, что цели войны не достигнуты.

А тут еще западные союзники Украины продолжают выделять ей современное оружие, аналогов которому у РФ нет. Есть повод для страха. А где страх, там и переход к шантажу. В том числе и ядерному. Штука не нова, этим разные кремлевские обитатели и ранее занимались. Сейчас же мы видим, как эта тема стала последней соломинкой для руководства РФ и разного рода ее «политологической обслуги».

Караганов в этом смысле не уникален. Он уверяет читателей в том, что даже победа в войне с Украиной — и даже гипотетическое взятие всей украинской территории под контроль России — не поможет завершить «столкновение с Западом». Россия, по мнению Караганова, на долгие годы «завязнет» в Украине, отвлекаясь от «остро необходимого сдвига ее духовного, экономического, военно-политического центра к востоку Евразии». А Западу, считает Караганов, только того и надо.

Врет, как дышит, а дышит часто. Налицо жалкая попытка оправдать те чудовищные преступления, которые Россия сотворила в Украине. Их уже много, но Караганов предлагает расширить этот список. Он приветствует размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Но, по мнению автора, надо идти дальше и фактически выдвинуть Западу ультиматум. А в случае его невыполнения — «бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувство потерявших разум».

В общем, Караганов открыто призывает к массовому убийству людей. И это вовсе не удивительно. Потому, что Караганов отождествляет собой современную Россию, готовую совершать чудовищные преступления и оправдывать их, приводя совершенно нелепые и циничные аргументы. И я вовсе не удивлен происходящему.

Потому, что в Азербайджане получили ответ на вопрос, хотят ли русские войны, еще в январе 1990 года, когда жители разных городов РСФСР, служившие в карательных частях, направленных в Баку для подавления мирных акций протеста, проехались танками по жителям республики. Могилы варварски убитых этой солдатней — на Аллее шехидов.

А потом мы увидели, как российские солдаты и офицеры воевали на стороне Армении в ходе Первой Карабахской Войны. Некоторых из них даже в плен взяли и они подробно рассказывали отечественным журналистам о том, как решили убивать азербайджанцев за деньги. Плюс, были же и откровения российского тележурналиста Александра Невзорова на сей счет. Он рассказывал о том, как на стороне армян воевали псковские десантники. За деньги, естественно. А еще мы, конечно же, помним и про 366-ой мотострелковый полк, который принимал участие в Геноциде мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Те российские офицеры и солдаты, которые совершили это чудовищное преступление, стояли бок о бок с армянскими головорезами. И тогда стало ясно, что русская национальная идея как-раз и состоит в том, чтобы искать счастье не в развитии, а в разрушительных войнах. Без разницы, в какой части земного шара. В августе 2008 года такой точкой на нашей планете оказалась Грузия. Российские оккупанты пошли войной против этой маленькой страны. Их танки стояли в паре десятков километров от Тбилиси. В итоге, «обошлось» так называемым «признанием независимости» Южной Осетии и Абхазии.

А потом была Украина. Сначала имела место аннексия Крыма, успешно для россиян завершившаяся потому, что многие годы в Украине формировалась «пятая колонна», в том числе и среди высшего военного руководства страны. В итоге, переходы на сторону оккупантов, дезертирство и разваленная годами коррупции украинская армия — все это помогло РФ аннексировать Крым без особых усилий.

Но ведь и на этом в РФ не остановились. Там решили поддержать сепаратизм в Донецкой и Луганской областях Украины, делегируя туда своих кадровых офицеров для создания «народных республик». Восемь лет продолжалась эта война между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. А потом, 24 февраля прошлого года, Россия перешла к полномасштабной войне с Украиной. Планы «взять Киев за три дня» не реализовались. И теперь, чувствуя угрозу поражения, в России вовсю угрожают миру ядерной войной. И Караганов всего лишь один из глашатаев этого кремлевского шантажа. Очень похожего на поведение гопника, размахивающего ножом в темном переулке. Обезоружить этого гопника, посадить в тюрьму, изолировав на долгие годы от общества — обязанность всего цивилизованного человечества.